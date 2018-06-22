Ярославль, 22 июня, 2018, 15:45 — ИА Регнум. В июне на ярославских пляжа купаться не разрешат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской областиНапомним, в Ярославле запрещено купание на территории официальных городских пляжей.

City-yaroslavl.ru Купаться в Волге и Которосли запрещено

«Качество воды в реке Которосль и реке Волга по микробиологическим показателям не соответствует санитарным требованиям. Количество кишечной палочки превысило норму в несколько раз», — сказала корреспонденту ИА REGNUM главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Татьяна Тихомирова.

В Роспотребнадзоре сообщили, что они берут пробы воды еженедельно. Результаты еще не разу не были в норме. В следующий раз пробы возьмут 26 июня. Но даже если качество воды окажется нормальным, это не будет означать автоматического разрешение на открытие купального сезона. Необходимо, чтобы хотя бы два раза подряд Волга и Которосль дали показатели без превышений.