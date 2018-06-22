Париж, 22 июня, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Причина, по которой холдинг Airbus может свернуть свои производства в Великобритании, — неопределенность в части соглашений между Лондоном и Брюсселем по дальнейшим шагам в рамках Brexit, передает 22 июня Sky News со ссылкой на заявление компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

В сообщении говорится, что Великобритания покинула единый рынок и таможенный союз, но так и не достигла с Евросоюзом соглашения об инвестициях и торговле. В свою очередь в Airbus предупреждали о том, что, в случае наступления указанной неопределенности, компания может пересмотреть условия своего присутствия в Великобритании.

Сейчас на предприятиях авиахолдинга в Великобритании трудоустроены свыше 14 тысяч человек. Еще примерно 110 тысяч рабочих зависят от соглашений между Лондоном и Брюсселем. В случае негативного развития событий Airbus намерена перенести производства в Китай, США или другие европейские страны.

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