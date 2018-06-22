Джакарта, 22 июня, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Около 300 домов пострадали от наводнения в Баньюванги, Восточная Ява, в пятницу, 22 июня, сообщает Kompas. Уровень воды местами достигает 50 см.

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Наводнение произошло в результате разлива реки Баденг, которая берет свое начало в районе Сонггон, где на протяжении двух дней не прекращается сильный ливень.

Мощный поток воды, содержащий грязь и бревна деревьев разрушает дома. Ситуацию удалось нормализовать, но вспышка наводнения все еще продолжается.