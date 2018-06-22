Абакан, 22 июня, 2018, 15:44 — ИА Регнум. В Хакасии на горе Самохвал сегодня, 22 июня, состоялась Всероссийская акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

R-19.ru Хакасия, 22 июня 2018 года, День памяти и скорби

В мероприятии приняли участие Волонтёры Победы, представители Государственного комитета по делам молодежи, жители республики.

«В этот день всех нас собирает вместе память. Наверное, такое же тихое утро было у тех, кто жил 77 лет назад. В 04:00 утра по московскому времени войска Германии пересекли границы Советского Союза. Молодые мальчишки и девчонки пошли в атаку, защищая Родину. Благодаря тому, что мы не забываем эти трагические вехи истории, мы живем, и герои будут живы, пока мы помним о них», — сказала председатель Госкомитета по делам молодёжи Татьяна Борисова.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 70 тысяч жителей Хакасии. Из них 35 тысяч стали Героями Советского Союза, 17 тысяч — полными кавалерами Ордена Славы. Более 19 тысяч получили медали и ордена, многие посмертно.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби, 22 июня состоялись и в других регионах России, в том числе в сибирских.

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