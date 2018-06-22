Москва, 22 июня, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Ситуация на нефтяном рынке значимо поменялась за последние месяцы. Избыток предложения нефти, который нависал над рынком несколько лет, ликвидирован. Запасы вернулись на уровень средних за пять предыдущих лет, что и было задачей ОПЕК+. Более того, по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованным 13 июня, запасы в странах ОЭСР в 2019 г. будут на 27 млн барр. ниже пятилетнего уровня. Учитывать нужно и то, что уменьшится предложение из-за кризиса в Венесуэле и возобновления эмбарго в Иране, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

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«Поэтому в преддверии решения ОПЕК+ 23 июня о судьбе ограничений на добычу нефти её цены колеблются в зависимости от информации, сопровождающей судьбоносное заседание. Падение последних дней с $76 до $73/барр по Brent было связано с намерением России и Саудовской Аравии увеличить добычу на 1,5 млн барр/сутки для компенсации снижения предложения со стороны Ирана, Венесуэлы.

Однако после протестов стран, которые не могут повысить добычу, ситуация поменялась. Мониторинговый комитет ОПЕК+ после интенсивного обсуждения вопроса рекомендовал повысить производство лишь на 1 млн барр/сутки с 1 июля до конца 2018 г. При этом предположительный дефицит во втором полугодии может составить более 1,5 млн барр/сутки. Поэтому котировки черного золота стали подниматься 22 июня на рубежи выше $74», — пояснил эксперт.

В целом есть большая вероятность принятия данного компромиссного предложения. Даже Иран, ранее резко выступавший против повышения, смягчил позицию и готов к такому варианту. Если он окажется в результате принятым, то это первоначально не вызовет значимых колебаний цены, поскольку участники рынка «досрочно» закладывают данное решение в цены. Но, безусловно, многое будет зависеть от нюансов, высказанных комментариев, позиций сторон и пр.

«С точки зрения технических параметров рынка остаётся широкий коридор долгосрочных колебаний цены в $70−80. Более локальный диапазон на ближайшее время — $72−76. Но очевидно, очень больших движений котировок, выходящих за очерченные рамки, не состоится. Резкие изменения в любую сторону неприемлемы для участников рынка и будут сглаживаться при возникновении факторов, сильно и односторонне влияющих на рынок», — считает Гойхман.

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