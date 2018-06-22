Астана, 22 июня, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Двухсторонняя рабочая встреча делегаций генеральной прокуратуры Казахстана и Узбекистана прошла в Чимкенте (Шымкент). Как сообщает портал Otyrar. kz, подписан протокол о взаимном сотрудничестве в вопросах противодействия незаконной трудовой миграции, передачи осужденных и исполнении международных поручений в уголовно-правовой сфере.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Обсуждались также вопросы исполнения поручений в рамках уголовного преследования и передачи осужденных граждан Узбекистана, а также автотранспортного сообщения через контрольно-пропускные пункты.

Сообщается, что в совещании приняли участие первый заместитель генпрокурора Казахстана Гизат Нурдаулетов и заместитель генпрокурора Узбекистана Эркин Юлдашев.

Напомним, 18 января 2018 года в результате возгорания автобуса в Актюбинской области на трассе Самара — Чимкент (Шымкент) погибли 52 гражданина Узбекистана — трудовые мигранты. 1 марта 2018 года в 6:00 по местному времени (4:00 мск) на автодороге Актау — Бейнеу в районе села Шетпе Мангистауского района Мангистауской области в результате столкновения легкового автомобиля LADA Largus с грузовиком Shacman погибли еще шестеро граждан Узбекистана.