Ульяновск, 22 июня, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Памятный знак «Дороги Великой Победы» в Ульяновске, посвящённый участникам Великой Отечественной войны, сделан с грамматической ошибкой. Об этом пишет «Улград».

Ulgov.ru Сергей Морозов и Александр Залдостанов

По данным издания, ошибка допущена в слове «участвовали», где появилась третья буква «в». Один из фрагментов надписи гласит: «Ульяновцы учавствовали во всех крупнейших сражениях» (орфография сохранена). Скульпторы, изготовившие памятный знак, пообещали, что в ближайшее время данный фрагмент заменят на новый.

Памятный знак «Дороги Великой Победы» установлен возле старого железнодорожного вокзала. Он изготовлен по заказу байкерского клуба «Ночные волки» и изображён «в виде вагона, военной теплушки», символизирующей «образ вечной дороги и вечной памяти». В церемонии открытия памятника приняли участие лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов, известный также под именем Хирург, и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

«В честь наших героев благодаря патриотической инициативе мотоклуба «Ночные волки» мы открываем новую страницу в истории. Мы увековечиваем память о наших павших и выживших фронтовиках», — сказал губернатор Сергей Морозов.

Напомним, на фронт во время Великой Отечественной войны ушли 268 тыс. жителей Ульяновской области, из них более 125 тыс. остались лежать на полях сражений.