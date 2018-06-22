Киев, 22 июня, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Украина и Венгрия начали министерские консультации по вопросам реализации украинского закона об образовании. Об этом сообщил в своём Twitter глава МИД Украины Павел Климкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование Украины

«Мы только что начали украино-венгерские консультации на уровне министров иностранных дел и министров образования по внедрению украинского закона об образовании. Каждый гражданин Украины венгерского происхождения должен чувствовать себя дома в любом уголке страны», — написал Климкин.

https://twitter.com/PavloKlimkin/status/1010094693315760128

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября 2017 года на Украине начал действовать закон об образовании, это существенно ограничило возможность нацменьшинств страны получать образование на родном языке.

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