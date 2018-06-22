Москва, 22 июня, 2018, 15:36 — ИА Регнум. На Московском центральном кольце (МЦК) построят прозрачные надземные переходы, сообщает 22 июня пресс-служба столичной администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МЦК

Переходы появятся в створе улицы Врубеля и Проектируемого проезда №6560 и над проспектом Мира в районе домов 202а-220а.

Пешеходные переходы выполнят из прозрачного антивандального стекла, напольное покрытие будет из специальных нескользящих материалов. Кроме того, сооружения будут подсвечиваться ночью.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Москве построили 30 пешеходных переходов. При реконструкции Калужского шоссе было введено пять подземных переходов. До 2020 года в столице планируется построить еще более 30 подземных и наземных пешеходных переходов.

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