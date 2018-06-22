Москва, 22 июня, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Сейчас жизнь приобрела другие формы, люди стали жить дольше, стали более активными. В основном люди предпенсионного возраста (от 50 лет) работают и полны энергии. Занимаются спортом, стоят долгосрочные планы на жизнь, поэтому повышение пенсионного возраста для многих людей — это в какой-то степени подарок, заявил корреспонденту ИА REGNUM музыкант, народный артист России Игорь Бутман.

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«Это значит, что они могут подольше жить, подольше работать, не думая о старости, не чувствовать себя ненужными после выхода на пенсию, тем более, что некоторые граждане считают, что пенсия — это последний рубеж и жизнь закончилась», — отметил музыкант.

Современные реалии продолжительности жизни имеют большое значение для людей и психологическое, и практическое. В повышении нет ничего страшного. Если люди хорошо себя чувствуют и находятся в хорошей физической форме, то их не надо поддерживать, считает он.

«Также повышение пенсионного возраста необходимо, чтобы нагрузка на государство была меньше. Те средства, которые выделяются на пенсионеров, можно направить на другие более нужные сферы экономики. В то же время пенсия — это дополнительный заработок людей. Конечно, это вопрос сложный, но лично для меня это не вызывает никаких негативных явлений», — высказал свое мнение Бутман.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»