Варшава, 22 июня, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Часть вышедших из использования объектов, которые распродавало за ненадобностью агентство военного имущества Польши, снова оказалось востребованным. Это связано с возникшей необходимостью достаточно быстро и с наименьшими затратами оснастить танками две создаваемые бронетанковые бригады. Об этом 22 июня сообщает газета Rzeczpospolita.

Vitaly V. Kuzmin Танк Т-72

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Речь идёт о намерении Польши повысить потенциал механизированных войск на восточном фланге страны, создав новую танковую дивизию.

Как сообщил глава агентства военного имущества Кшиштоф Фалковский, согласно новым распоряжениям, «десятки танков Т-72 времён Варшавского договора, подготовленные к реставрации и продаже Иордании, остаются в стране и после модернизации, вероятнее всего, вернутся на военную службу».

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Как сообщало ИА REGNUM, выступая на пленарном заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая состоялась в конце мая, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия является главной угрозой для Североатлантического альянса. Глава польского государства выступил за укрепления трансатлантических связей как главного гаранта безопасности в Европе, а также призвал к укреплению оборонных возможностей стран-членов и увеличению оборонных бюджетов.