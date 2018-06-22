Калуга, 22 июня, 2018, 15:22 — ИА Регнум. В Калуге вечером 21 июня из окна первого этажа дома по улице Амелина выпал двухлетний ребёнок. Он получил серьёзную травму и был госпитализирован. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня сообщил следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Илья Силаев.

Цитата из х/ф «Антихрист». Реж. Ларс фон Триер. 2009. Франция, Германия и др Мальчик падает из окна

По предварительным данным, родители девочки находились на работе, присмотр осуществляла бабушка. С её слов, она буквально на две минуты вышла из комнаты и услышала крик. В комнате у окна находились кресло и кровать, с помощью которых, вероятно, ребёнок выбрался на подоконник, открыл окно и выпал, облокотившись на москитную сетку.

Как пояснили в ведомстве, малыш получил серьёзную травму, но его жизни ничто не угрожает. Семья ребёнка характеризуется удовлетворительно. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 год в Калуге из окна квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Рылеева выпал ребёнок годовалый ребёнок. Он смог самостоятельно взобрался на кухонный стол, затем на подоконник и, облокотившись на москитную сетку открытого окна, выпал вместе с ней. Ребёнок приземлился на газон и получил перелом, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Напомним, только за один месяц — с 11 мая по 11 июня 2017 года в Калужской области было зарегистрировано пять падений детей из окон. Четверо из пяти пострадавших — это дети в возрасте от двух до четырёх лет, в основном из благополучных семей. Трое из них получили серьёзные травмы, один ребёнок отделался минимальными повреждениями, так как упал с первого этажа. Согласно статистике, чаще всего маленькие дети выпадают из окон, закрытых москитными сетками.

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