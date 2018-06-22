Париж, 22 июня, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Демографический разрыв в Европе после падения «железного занавеса» расширяется, сообщает AFP.

Jayjay P Трещина во льду

Согласно австрийскому исследованию, опубликованному 22 июня, в котором подчеркивается решающее влияние миграционного фактора, страны Восточной Европы потеряли до четверти своего населения, в то время как баланс на западе в целом положительный.

«Хотя показатели рождаемости в Восточной Европе больше не отличаются от показателей на западе, континент делится на две части», — прокомментировал австрийский исследователь Томаш Соботка.

В то время как уровень населения Западной Европы увеличился на 12% в период между 1990 и 2017 гг., он упал в среднем на 7% в 13 странах Восточной Европы.

Миграция объясняет большую часть сокращения населения, что составляет 27% в Латвии, 23% в Литве, 22% в Боснии и Герцеговине, 19% в Болгарии, 15% в Румынии и 13% в Хорватии.

Две страны — Ирландия и Франция — где естественный прирост в большей степени способствовал росту населения, чем чистая миграция. В Ирландии рост населения достиг 36% — рекорд, и 18% — во Франции.