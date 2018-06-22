Ялта, Крым, 22 июня, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Пока следственная группа СК РФ проводит в администрации Ялты выемку документов, местных жителей не покидает ощущение дежавю, поскольку в феврале 1998 года в криминальную эпоху организованных преступных группировок «Сейлем» и «Башмаки», правоохранители занимались ровно тем же, заявил корреспонденту ИА REGNUM крымский общественник Сергей Сардыко.

Фирс Журавлев. Чиновник. 1884

«Всё как у Дюма: «Двадцать лет спустя». Только тогда «Беркут» стоял по периметру здания и люди не могли попасть на работу. Сейчас ещё более вежливо получилось — все на своих рабочих местах, всё спокойно, без эксцессов», — подчеркнул Сардыко.

Как сообщало ИА REGNUM, ровно месяц назад, 22 мая, бывшего главу администрации Ялты Андрея Ростенко арестовали в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий в сфере имущественных и земельных операций. Басманный суд избрал для бывшего чиновника меру пресечения в виде заключения под стражу, однако позже он был отпущен под домашний арест. 22 июня следственная группа СК РФ блокировала входы и выходы администрации Ялты для проведения выемки документов. Особое внимание правоохранителей вызвал кабинет главы аппарата администрации Ольги Удовиной.