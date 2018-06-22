Анкара, 22 июня, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Не менее 25 повстанцев из числа членов хуситского движения «Ансаруллах» были убиты в ходе боестолкновений в провинции Эль-Бейда в центральной части Йемена. Об этом сообщает 22 июня турецкое агентство Анадолу.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

По данным властей провинции, правительственные войска, лояльные свергнутому президенту Йемена Мансуру Хади, при поддержке отрядов Сил народного сопротивления обеспечили контроль над районом Нуман. Отмечается, что ещё 20 повстанцев были захвачены в плен.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня территорию международного аэропорта города Ходейда в Йемене заняли подразделения, преданные Мансуру Хади и вооружённые силы коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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