Омск, 22 июня, 2018, 15:13 — ИА Регнум. В Омской области следователи выясняют причину приостановления работы детского лагеря «Солнечная поляна». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 22 июня, в региональном следственном управлении СКР.

Илья Машков. В пионерском лагере. 1926

По факту заболевания нескольких детей в лагере проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 16 июня у одного из детей диагностировали острую кишечную инфекцию. Ещё несколько подростков, предположительно, являются носителями норовируса. В связи с этим деятельность лагеря была приостановлена. На место происшествия выехал следователь. Работают специалисты Роспотребнадзора.

По результатам проверки следователи намерены дать оценку действиям работников детского лагеря по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области после инцидента в «Солнечной поляне» пройдёт проверка всех летних лагерей. В связи с тем, что работу лагеря приостановили, сегодня 300 детей доставят домой.