Калининград, 22 июня, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Вице-премьер Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков предложил свой вариант переименования Кёнигсберга — Славгород.

FriedrichTh Разрушенный Кенигсберг. 1945

В интервью порталу «Руград» 36-летний чиновник вспомнил об общественно-политической дискуссии 90-х годов о переименовании Калининграда:

«Сейчас историю с переименованием города совсем забыли. Но в 90-е это была живая тема: Кантбург на Прегеле! Типа в переименовании мы бы нашли свою идентичность, потому что Калининград — это серые хрущёвки, одинаковые дома и всё, как везде. Говорили, мы переименуемся и станем городом Канта. Мне кажется, эта идея до сих пор бродит в чьих-то умах, давайте откажемся от советского прошлого и заживём. Но для меня такое воззрение всегда казалось какой-то дикостью».

Шендерюк-Жидков продолжил, что лично жалеет, что «мы не стали в 1946 году Славгородом».

«Ведь Калининград, на мой взгляд, это не город Канта. Мне кажется, что это прежде всего город славы: русской боевой славы, славы тех ученых и писателей, которые здесь жили, в конце концов, славы советского поколения, которое поднимало город из руин, и новой генерации. Мне кажется, не в названии идентичность, а в том пространстве, в котором рождались, рождаются и будут рождаться гении», — сказал чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что два года назад 33-летний Александр Шендерюк-Жидков, будучи назначенным 30-летним губернатором Антоном Алихановым на должность вице-премьера Калининградской области, явил собой «эпоху младотехнократов» в руководстве российского эксклава.

Также напомним, что в августе 1990 года в Калининграде началась массовая дискуссия о переименовании города и региона. В частности, «Калининградская правда» писала:

«Предложения были разные — вернуть прежнее название города — Кёнигсберг, назвать город именем философа — Кантск, Кантовск, перевести немецкое название на русский — Королевогорск, Королевоградск и т. д.».

Также в СМИ звучали варианты — Западнороссийск, Земланд, Градомир, Континенталь.

Согласно архивам, новое имя Кёнигсбергу — Славгород — в мае 1946 года первым предложил начальник Управления по гражданским делам Кёнигсбергской области Виктор Гузий. Советский чиновник предложил назвать область Прибалтийской, мотивировав тем, «что ее середина и западные границы омываются Балтийским морем», а Кёнигсберг переименовать в Славгород, подчеркивая, что это «город славы русского оружия».