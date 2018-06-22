Волгоград, 22 июня, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Делегация из Исландии, которая прибыла в Волгоград на матч своей сборной со сборной Нигерии, 22 июня возложила цветы на Мамаевом кургане в память о жертвах Великой Отечественной войны.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Родина-мать на Мамаевом кургане

Представители Исландии возложили венок к Вечному огню в Зале славы. Затем заместитель руководителя дипломатической миссии Исландии в Москве Август Флигенринг в разговоре с журналистами сообщил, что, несмотря на то, что главная цель приезда в Волгоград — матч сборной, представители страны сочли необходимым почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Мы сегодня также здесь, чтобы почтить память тех, кто пал, чтобы разделить с вами эту боль, чувства», — цитирует Августа Флигенринга Интерфакс.

Напомним, 22 июня на стадионе «Волгоград-Арена» пройдет матч между сборными Исландии и Нигерии. Исландия сейчас занимает вторую строчку в группе, Нигерия — четвертую. В случае победы Исландии фактически теряет шансы на выход из группы сборная Аргентины.