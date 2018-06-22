Вильнюс, 22 июня, 2018, 15:10 — ИА Регнум.

Цитата из х/ф «Родина электричества». Реж. Лариса Шепитько. 1967. СССР В засуху

Министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс Сурплис сегодня, 22 июня, обратился к еврокомиссару Филу Хогану, ответственному за сельское хозяйство и развитие сельской местности, с просьбой оказать помощь в связи с последствиями засухи, сообщили ИА REGNUM в литовском сельскохозяйственном ведомстве.

Из-за недостаточного количества выпавших осадков Литва страдает от засухи, и стихийная засуха объявлена в 6 самоуправлениях страны. Фермеры уже сейчас говорят, что в этом году урожай будет плохим. Министерство сельского хозяйства ищет срочные решения, которые помогли бы фермерам в такой трудной метеорологической ситуации.

Министерство просит Еврокомиссию разрешить фермерам страны на паровых полях, декларированных как важная в экологическом плане местность, косить сено и готовить корм или пасти на них животных без применения санкций. Также министерство просит применять исключение в виде минимального срока сохранения растений на почве на площадях, на которых декларированы подсевные или пожнивные растения. Также министерство просит предоставить право не применять санкции за нескошенные луга.

«В прошлом году фермеры пострадали от дождей, в этом году — от засухи. Эти шалости природы сильно бьют по карману фермеров, поэтому мы будем стремиться всеми возможными способами им помочь, мы будем делать все, что зависит от Министерства сельского хозяйства, чтобы последствия засухи были как можно менее болезненны для фермеров», — сказал Сурплис.

Еврокомиссия в 2017 году выделила литовским фермерам, пострадавшим от ливней и наводнений, 9 млн 120 тыс. евро. Еврокомиссия трех странам Прибалтики и Финляндии всего выделила 15 млн евро. Поддержка в размере 16,9 млн евро, дополнительно полученная в 2018 году от Фонда солидарности ЕС, будет выделена на мелиорацию и ремонт дорожной инфраструктуры, пострадавшей от дождей.