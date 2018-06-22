Анкара, 22 июня, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Террористическая угроза существует и в отношении Ирана, поэтому Анкара и Тегеран должны объединить усилия в борьбе против терроризма, передает 22 агентство Anadolu со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР «Совместный труд, он... объединяет!»

«Тегеран хорошо информирован о планах террористов, которые при каждом удобном случае могут организовывать атаки и на иранской территории», — пояснил свой призыв глава турецкого МИД.

Он добавил, что курды в настоящее время не ведут боевых действий на территории Ирана, однако такое положение вещей не приуменьшает угрозы в отношении национальной безопасности Ирана.

Ранее правоохранительные службы Турции арестовали 33 человека, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана.