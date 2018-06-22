Анкара, 22 июня, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Правительство Турции потратит не менее $2 млрд на сооружение крупнейшей в мире ветряной электростанции. Об этом сообщает агентство Anadolu.

(сс) reynermedia Ветряная электростанция

Отмечается, что строительство морского энергообъекта должно быть завершено к 2023 году — к столетию создания Турецкой республики.

«Одним из требований тендера является ввод на первоначальном этапе в эксплуатацию части электростанции, мощностью не менее 840 МВт», — говорится в сообщении.

По сведениям агентства, возведение ветряной электростанции возможно в прибрежных районах Сарос, Кыйыкёй и Гелиболу.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство в Турции атомной электростанции «Аккую» в сотрудничестве с Росатомом — проект огромной важности для Анкары, мощная поддержка ее планов по развитию.

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