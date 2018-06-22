Киев, 22 июня, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Правительство Украины не будет поднимать цены на природный газ для населения. Об этом 21 июня в эфире одного из каналов заявил вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Павел Розенко.

Torange.biz Тарифы на газ

«Очередное повышение цены на газ негативно повлияет на социальное положение среди украинцев. Безусловно, это в том числе приведет к росту расходов государственного бюджета Украины, поскольку тогда на систему субсидий придется закладывать значительно больше средств. Украина ничего не выигрывает от этого. Уровень жизни украинцев не будет улучшаться», — пояснил Розенко.

Кроем того, 22 июня пресс-служба правительства Украины проинформировала, что Розенко призвал органы местной власти в процессе переоформления субсидий защищать людей.

«Я обращаюсь к комиссиям местных органов власти, к представителям органов местного самоуправления, вы должны защищать людей в процессе переоформления субсидий. При рассмотрении вопросов помогайте людям получить субсидии. Это люди, которые вам доверили власть, поэтому решайте вопрос в пользу людей. Не стоит сегодня цель забрать у кого-то субсидию. Цель этих изменений — определить те возможные категории людей, которые на самом деле являются состоятельными и могут самостоятельно оплатить жилищно-коммунальные услуги, но через какие-то схемы от этого уклоняются. Таких надо выявлять. Другим людям — нужно помочь, в спорных вопросах становиться на сторону людей», — призвал Розенко.

Он также подчеркнул, что сейчас очень важно подготовиться к новому отопительному сезону, чтобы у людей не было паники, не было социальных беспорядков.

«Эти три месяца до старта нового отопительного сезона надо использовать, чтобы отработать новую систему субсидий и убрать те недочеты, которые, к сожалению, сейчас возникли и вокруг которых есть напряжение», — подчеркнул Розенко.

Как сообщалось, Международный валютный фонд требует от Украины резко повысить тарифы на газ для населения для предоставления Киеву очередного кредита. По словам председателя Национальной комиссии государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг Украины Дмитрия Вовка, цены на газ могут вырасти до 70%. «Сейчас пересмотр цены на газ (для населения) означает плюс 65−70%», — заявил Вовк в мае 2018 года.

Напомним, в мае 2018 года правительство Украины приняло постановление, в котором говорится, что цены на газ для населения останутся без изменений до 1 июня 2018 года. Авторы постановления отмечают, что переговоры с МВФ о повышении цены на газ продолжаются. Сейчас стоимость газа для населения составляет 6958 грн (264 долл). В июне 2018 «Нафтогаз Украины» повысил цену на газ для предприятий на 8,5−8,9%.