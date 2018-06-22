Ярославль, 22 июня, 2018, 15:07 — ИА Регнум. 22 июня глава ГУ МЧС по Ярославской области Олег Бочаров провел пресс-конференцию по факту пожара в крупнейшем торгово-развлекательном центре в ЦФО — ТРЦ «Аура», сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, на первоначальном этапе сценарий повторял события в кемеровской «Зимней вишне».

«Неравнодушный Ярославль» Эвакуация в «Ауре»

Возгорание произошло вечером 21 июня на третьем этаже «Ауры» — там по предварительной информации из-за короткого замыкания вспыхнул кулер в подсобном помещении кафе-мороженое. Посетители и персонал были эвакуированы.

«Я заметил одну закономерность — зачастую причинами трагедии, по нашему опыту, бывают человеческая беспечность, незнание элементарных вопросов безопасности и, как ни странно жадность. Простая жадность, кода на вопросы безопасности не находится ни средств, ни желания, пытаются сэкономить на всем», — сказал Олег Бочаров.

Он отметил, что после трагедии в Кемерово было проведено много надзорных мероприятий, тренировок, они продолжаются до сих пор. Но вчерашние события в «Ауре» следует разобрать отдельно.

«Пожар имеет время развития, и масштабность и трагичность ситуации зависит от временного фактора. В местах массового скопления людей существуют два этапа: действия непосредственно персонала, администрации и посетителей до прибытия профессионалов. И второй — работа пожарных, спасателей на месте происшествия», — сказал Олег Бочаров.

При этом он особо подчеркнул: действия персонала и администрации на первом этапе очень важны.

«Вчера произошел пожар. Сработала сигнализация, система пожаротушения, и вроде бы администрация «Ауры» что-то предпринимала, вроде бы все хорошо. Но я лично туда выезжал, чтобы посмотреть — что же все-таки изменилось после проведенной тренировки и принимаемых надзорных мер, штрафных санкций и так далее. Так вот: мы прошли на грани той же катастрофы, что произошла в Кемерово. Фактически сценарий развития на первоначальном этапе повторял сценарий «Зимней вишни» — даже по месту возгорания. И скажу, что много вопросов именно к человеческому фактору. Только по прибытии профессионала, который дал команду провести полную эвакуация, начались какие-то активные действия», — сказал Олег Бочаров.

Он пояснил, что после трагедии в Кемерово ярославские спасатели были завалены жалобами, информацией о нарушениях от населения, люди проявили большую активность в этом вопросе, был резонанс огромный, общественность всколыхнулась.

«Сейчас таких сообщений — единицы. Интерес пропал. Но это не значит что угроза ушла. Она как была, так и осталась», — сказал глава ГУ МЧС.

Сотрудники ярославского МЧС смоделировали события в «Ауре» в случае, если бы не сработала автоматическая система пожаротушения и горящий кулер бы не залило водой.

«Мы смоделировали вчерашние события по наихудшему варианту: когда не сработают системы пожаротушения. Скорость огня в таких помещениях — более 1 метра в секунду. Уже на пятой минуте площадь пожара составила бы более 100 кв метров, на 10-й — более 400 кв метров. На третьей минуте видимость из-за задымления была бы не более 20 метров, на 6-ой — не более 8 метров, на 14-ой самостоятельная эвакуация из здания была бы невозможна», — пояснили в МЧС.

Как отметили в МЧС, из-за моратория три года в ТРЦ «Аура» не проводились внеплановые проверки. Та, которая состоялась после трагедии в Кемерово, выявила массу нарушений, к административной ответственности было привлечено юрлицо в виде штрафа в 150 тыс. рублей.

В настоящий момент закончена внеплановая проверка, выявлено 26 нарушений требований пожарной безопасности, было выдано предписание устранить их до 1 сентября. В Кировском районном суде находится исковое заявление прокуратуры об обязании юрлица устранить выявленные нарушения.