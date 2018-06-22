Дармштадт, Германия, 22 июня, 2018, 15:12 — ИА Регнум. В Дармштадте демонстранты устроили сидячую забастовку перед пересылочным центром беженцев, сообщает 22 июня газета Frankfurter Allgemeine.

Давид Альфаро Сикейрос. Забастовка (фрагмент фрески). 1945

По данным полиции, более сорока участников акции собрались с утра и заблокировали въезд на территорию пересылочного центра беженцев, которых готовят к депортации. Они не нарушали правопорядка и не пытались проникнуть на объект.

На данный момент демонстранты находятся в полицейском участке, их задержали для установления личности, сообщил пресс-секретарь полицейского управления города Дармштадт.

Совсем недавно альянс «Community for all» призывал закрыть пересылочный лагерь, утверждая, что заключенных там бьют и унижают. Полиция отвергает эти обвинения: «В недавно отстроенном учреждении, рассчитанном на 20 мест, содержатся мигранты которым было отказано в получении убежища на законных основаниях».

Центр находится под надзором управления полиции Южного Гессена.