Вильнюс, 22 июня, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Самая крупная в Литве страховая компания Lietuvos draudimas сегодня, 22 июня, объявила, что шквал, прошедший 21 июня вечером и ночью 22 июня, нанес клиентам, застраховавшим свое имущество, ущерб на сумму 100 тыс. евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Другие компании также подсчитывают ущерб своих клиентов, а суммарно он составляет не менее нескольких сотен тысяч евро. Компании регистрирует сообщения клиентов о сорванных крышах домов, испорченных каминах, террасах, выбитых окнах.

Люсьен Леви-Дюрмэ. Порыв ветра

Вчерашняя гроза испортила разные электроприборы, модемы, компьютеры, телевизоры, электронику ворот. Только Lietuvos draudimas получила сообщения о 70 происшествиях, для возмещения убытков резервировано 40 тыс. евро, всего эти числа вырастут до 200 происшествий, и на покрытие ущерба придется выделить около 100 тыс. евро, прогнозирует компания.

«Это первая серьезная природная стихия в этом году. После довольно жарких дней столкнулись воздушные массы, началась буря, дождь и сильный ветер больше всего вреда нанесли в Жемайтии и центральной Литве. Больше всего сообщений о испорченном имущество мы получили из Плунгского района. Средний размер ущерба, который понесли жители — около 500 евро. Один из самых серьезных инцидентов, который нанес убытки примерно на 5900 евро, произошел, когда ветер повалил дерево, которое упало на дом и частично его разрушило: разрушена стена здания, выбиты окна, сломана крыша. Другой самый убыточный инцидент произошел, когда ветер снес всю жестяную крышу», — говорит глава отдела управления ущербом Lietuvos draudimas Виктория Катилене.