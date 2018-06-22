Чебоксары, 22 июня, 2018, 15:03 — ИА Регнум. В столице Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 71-летнего пенсионера, которого подозревают в развратных действиях. Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР, ЧП произошло днём в парке культуры и отдыха.

Цитата из х/ф «Братья Карамазовы». Реж. Иван Пырьев. 1968. СССР Старый развратник

15 июня 2018 года в полицию поступило сообщение о совершении развратных действий в отношении ребёнка на территории парка культуры и отдыха «Лакреевский лес» в Чебоксарах. Подозреваемый был установлен, им оказался 71-летний ранее судимый пенсионер. По данным следствия, 14 июня мужчина находился на территории парка: он сидел на скамейке рядом с незнакомым ребёнком.

«С целью удовлетворения своего сексуального влечения и пробуждения у малолетнего интереса к сексуальным отношениям он предложил ему совершить действия сексуального характера», — говорят в следственном управлении.

По уголовному делу допрошены потерпевший и подозреваемый, проведена очная ставка между ними, осмотрено место происшествия, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в парке. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.5 ст.135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего»).

По данным следствия, злоумышленник состоит на учёте у психиатра. В октябре 2016 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал 17 лет лишения свободы за совершение нескольких эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В ходе следствия подозреваемый будет проверен на причастность к совершению иных эпизодов преступной деятельности, в том числе против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Напомним, ранее следственный комитет распространил обращение к должностным лицам с напоминанием о необходимости «строгого выполнения своих обязанностей по обеспечению безопасности детей во время летнего отдыха». По данным ведомства, в ряде регионов с начала летних каникул произошло значительное количество трагических происшествий с детьми. В июне в Волгоградской, Костромской, Калининградской, Ростовской, Тамбовской, Тюменской областях, Ставропольском, Краснодарском краях, Мордовии и других регионах отмечены случаи гибели несовершеннолетних при купании в водоемах, а в Свердловской области выясняются обстоятельства массового отравления воспитанников и вожатых загородного оздоровительного лагеря.