Ялта, Крым, 22 июня, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета РФ провели выемку документов в администрации Ялты, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В пресс-службе администрации города заверили, что проверка правоохранителей не повлияла на работу чиновников.

Автор Сергей Сардыко Правоохранители работают в администрации Ялты

«Впервые со времён Крымской весны 2014 года у нас снова появились вежливые люди! Правда, почему-то на сей раз женщины не несли им бутерброды… Возможно, из-за того, что работа следственной группы генерала Туманова по делу Ростенко, связанная с выемкой документов, приятных эмоций не вызывала — всех служащих попросили не покидать рабочие места даже во время перерыва! Особое внимание вызвал кабинет руководителя аппарата администрации Удовиной, дольше всех работавшей с Ростенко и, видимо, знающей много тайн: здесь стоял омоновец с автоматом», — написал на своей странице в Facebook крымский общественник Сергей Сардыко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-мэра Ялты Андрея Ростенко арестовали в Москве 22 мая по подозрению в превышении должностных полномочий. Басманный суд Москвы избрал для бывшего чиновника меру пресечения в виде заключения под стражу, однако позже он был отпущен под домашний арест.

Глава РК Сергей Аксёнов заявил о заказном характере дела, отметив, что оно направлено против него в том числе. Помимо этого он не исключил вероятности того, что претензии к Ростенко связаны с «некими обидами представителей правоохранительных органов» на республиканскую власть.