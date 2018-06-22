Мурманск, 22 июня, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Мотопробег по городам воинской славы «Дороги Победы — Свеча Памяти» прибыл сегодня ночью в Североморск. Мотоциклисты привезли сюда огонь из Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга, от него и были зажжены поминальные свечи на скорбном митинге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gov-murman.ru Митинг и мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья»

В 4 утра на Военно-мемориальном кладбище Североморска зажечь поминальные свечи пришли жители горда, представители региональной власти, а также главнокомандующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Поддержал акцию «Свеча памти» и Мурманск. В 10 утра горожане собрались у мемориала рыбакам и кораблям Тралового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Почтить память погибших на фронте пришли и взрослые, и дети.

«Эту скорбную дату мы отмечаем как День памяти, День гордости и скорби о тех, через чьи жизни прошла жестокая война, о тех, кто не пожалев жизни, не вернулся с кровавых полей сражений за свободу и независимость Родины, о тех кто завоевал Великую Победу», — говорится в сообщении областного правительства, опубликованном в Instagram.

В этот же день в столице Заполярья прошел митинг памяти у главного военного монумента города — «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Здесь собрались ветераны войны и труженики военного тыла, военнослужащие, студенты и школьники, руководители области и города-героя Мурманска.

«Стойкость и отвага, беззаветная любовь к Родине и жгучая ненависть к врагу стали основой массового героизма наших сограждан», — заявил на митинге замгубернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

Примером героического патриотизма мурманчанам будет новая стела — на Кольском проспекте сегодня ее торжественно открыли в честь Зои Космодемьянской, первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, за оборону от немецких войск в годы Великой Отечественной войны в 1985 году Мурманску присвоено звание Города-героя. Мурманск также награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны I степени, орденом Трудового Красного Знамени и медалью «Золотая Звезда».

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