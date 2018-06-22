Никосия, 22 июня, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Население Кипра столкнулось с угрожающей нехваткой пресной воды, в июне правительство ввело ограничения на поставку воды сельскохозяйственным предприятиям для орошения, сообщает телеканал NBC.

Аркадий Пластов. Родник (фрагмент). 1952

Кипр, как и другие страны Восточного Средиземноморья, сталкиваются с нехваткой пресной воды из-за снижения количества осадков и облаков пыли, которые приносит с Ближнего Востока. По словам генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Петтери Тааласа, Кипр и другие страны региона становятся всё более уязвимыми к засухе: к уменьшению количества дождей приводят изменения климата, в частности повышение температуры.

На Кипре постоянно проживают около 1,2 млн человек, однако ежегодно на остров приезжают миллионы туристов. К настоящему времени водохранилища, расположенные по всей территории острова, заполнены лишь на 21,9%.

Власти страны ввели ограничения для фермеров по подаче пресной воды для орошения, поскольку иначе к концу года водохранилища пересохнут. В города и курортные центры питьевая вода продолжает поставляться без ограничений, однако ее берут уже большей частью не из водохранилищ, а опреснительных установок.

По словам сотрудника по вопросам изменения климата в министерстве окружающей среды страны Теодулоса Месимериса, ограничительных мер и опреснения явно недостаточно, поскольку в ближайшее десятилетие засуха лишь усилится. А спрос на питьевую воду будет расти из-за роста городского населения и бурно развивающегося сектора туризма.

Профессор гидрологии и управления водными ресурсами в Кипрском Институте Адриана Брюггеман считает, что независимо от усилий жителей Кипра по экономии воды на удовлетворение их потребностей просто не хватает природных ресурсов. Скоро их не хватит и для 3,65 млн туристов.

Эта засуха не первая для Кипра: в 2008 году воду на остров везли танкерами из Греции. Сейчас на острове работают четыре опреснительные установки, одна из них, например, ежедневно перерабатывает около 48 млн литров воды и снабжает питьевой водой Лимасол.

Пока от засухи страдает в основном сельское хозяйство, фермеры работают в убыток не только из-за ограничений по воде, но и из-за дорожающего дизельного топлива. Фермеры отмечают, что для выживания отрасли следует выделять меньше воды туристическим зонам.

Однако туризм дает ежегодно 21,4% ВВП страны, тогда как сельское хозяйство — лишь 2%. Чтобы хоть частично решить проблему, правительство намерено построить пятый опреснительный завод и расширить мощности установки в Лимассоле. Также разрабатываются планы по улучшению очистки и сбора сточных вод в столице для создания большего количества воды для орошения.