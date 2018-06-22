Астана, 22 июня, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана потребовал от казахстанских авиакомпаний строго соблюдать график полетов, сообщили 22 июня в пресс-службе ведомства.

Aeroprints.com Самолёт казахстанских авиалиний

22 июня в комитете гражданской авиации состоялось заседание с участием представителей авиакомпаний «Эйр Астана», SCAT, «Бек Эйр», Qazaq Air. Участники совещания обсудили вопросы задержки авиарейсов.

Председатель комитета гражданской авиации Талгат Ластаев потребовал от авиакомпаний не допускать отмены рейсов и предусматривать резервные самолеты.

Напомним, по итогам пяти месяцев 2018 года регулярность авиарейсов казахстанских компаний составила 86,18%. За отчетный период авиакомпании выполнили 33 508 регулярных рейсов.