Киев, 22 июня, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Депутат от фракции «Батькивщина» (избран в Раду по одномандатному округу в г. Донецк) Алексей Рябчин призвал правительство Украины отправить в отставку вице-премьера Украины, министра социальной политики Павла Розенко за невыплату пенсий переселенцам. Об этом Рябчин написал на своей странице в Фейсбуке.

Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия Нищая пенсионерка

«Министр соцполитики Рева должен быть уволенным по многим причинам. Но последней каплей стало издевательство над переселенцами и многочисленные долги перед пенсионерами, которые живут на подконтрольной части Донбасса и по всей Украине. Только одна иллюстрация маразма действий министерства. Буквально перед публикацией блога мне стало известно, что Пенсионный фонд прекратил выплачивать пенсию нашему освобожденному из «ДНР» украинскому ученому-религиоведу Игорю Козловскому, который преподавал в Донецке и был взят в плен. В мае этого года вместе с Ириной Геращенко он ездил в Брюссель и Лондон, где свидетельствовал о своем опыте пребывания в плену и рассказывал о преступлениях России на оккупированных территориях. Как ему объяснили, причина прекращения выплат в том, что он как переселенец выезжал за пределы страны. Сейчас он проходит процедуру обновления выплат, однако это не исключает того, что после следующей поездки заграницу ситуация не повторится», — отметил Рябчин.

Он сообщил, что в последнее время пенсионный фонд Украины искусственно задерживает пенсионные выплаты жителям Донбасса, а также не возвращает долги по пенсионным выплатам.

«В последнее время есть четыре системные проблемы: 1. Искусственные задержки с выплатами.2. Накапливаются и не возвращаются «пенсионные долги». 3. Не получают выплаты те, кто отказывается от справки переселенца. 4. Проблемы с новыми пенсиями: нет бумажного дела — получай минимальную пенсию… Однако то, что происходит с переселенцами, и особенно майская ситуация — это не попытка услышать людей, не конструктивная работа на решение проблемы, а системный провал работы министра, отрицание проблемы, и осложнение бюрократическими процедурами и так непростой ситуации с переселенцами. Поэтому я уверен, что министр Рева должен уйти», — подытожил Рябчин.

В свою очередь первый вице-спикер Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что лично общалась с президентом Украины Петром Порошенко относительно лишения Козловского пенсионных выплат.

«Как уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе сегодня по телефону общалась с П. Порошенко относительно ситуации с заблокированной пенсией настоящему герою, профессору И. Козловскому, освобожденного нами в декабре 17 из оккупированного Донецка. Президент возмущен этой ситуацией. Я тоже, как и все нормальные люди. Задала вопрос правительству относительно выплат ВПЛ (внутренне перемещенным лицам) пенсий и унизительной процедуры верификации во время часа вопросов в ВР. Да, верификация нужна, но не стоит ли её усовершенствовать, сделать менее унизительной?», — отметила Геращенко.

«Премьер Гройсман пообещал разобраться с этим конкретным случаем. Я уверена, что вопрос восстановления пенсии Козловскому решится в ближайшие дни. Но много есть историй и людей, о которых мы не знаем. Поэтому обращаюсь к правительству с предложением и просьбой — усовершенствовать процедуру верификации пенсионеров — ВПЛ. … При этом я осознаю необходимость верификации и проверки пенсионеров — ВПО, чтобы не было злоупотреблений. И также четко отстаиваю позицию, что вся ответственность за невозможность выплаты пенсий на оккупированных территориях лежит исключительно на РФ — стране — агрессоре», — заявила Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Украина прекратила выплачивать пенсии и соцпособия жителям Донецка и Луганска после того, как банковские отделения, Пенсионный фонд и почта были захвачены представителями ДНР и ЛНР. Для получения и оформления украинских пенсий жители республик выезжают на территорию Украины, проходя бюрократические процедуры. Таким образом, некоторые жители Донецка и Луганска получают двойные пенсии — российскую (в рублях) и украинскую (в гривнах).