Москва, 22 июня, 2018, 14:55 — ИА Регнум. В ходе встречи президента России Владимира Путина с его южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином запланировано обсуждение вопросов урегулирования ситуации на Корейском полуострове, а также торгово-экономических отношений между двумя странами. Об этом сообщает 22 июня пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Мун Чжэ Ина. 2017

Владимир Путин подчеркнул, что Южная Корея относится к наиболее приоритетным партнёрам России в Азии, поскольку она занимает второе место (около $20 млрд) по объёму торгового оборота с РФ.

«Россия всегда выступала за нормализацию на Корейском полуострове, всегда вносила и намерена вносить дальше свой посильный вклад в урегулирование всех спорных вопросов. Уверен, что и это тоже будет сегодня предметом наших переговоров», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Мун Чжэ Ин в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы РФ заявил, что Москва и Сеул будут вместе развивать крупные инфраструктурные и промышленные проекты, среди которых газовая промышленность, железные дороги, электроэнергетика, судостроение, сельское хозяйство, рыболовство и порты. Также две страны будут взаимодействовать в создании рабочих мест и освоении Северного морского пути.

Читайте также: Южная Корея признала, что без РФ ситуацию с КНДР не отрегулировать