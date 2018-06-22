Владимир, 22 июня, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Владимирские депутаты предлагают сдавать исторические памятники в аренду за один рубль в год. Такой размер арендной платы должен действовать в течение того времени, пока арендатор будет проводить работы по сохранению объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба горсовета по итогам заседания комитета по экономической политике, которое прошло 21 июня.

Антон Привальский ИА Красная Весна Табличка «Памятник архитектуры»

Депутаты предлагают изменить Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Владимира. Так, планируется применять пониженный коэффициент при расчете арендной платы для помещений, которые не могут сдать в течение более шести месяцев. Значение коэффициента должно зависеть от количества проведенных торгов. В случае, если арендатор будет вести работы по сохранению памятника, плата составит всего один рубль в год.

«Изменения направлены на повышение эффективности управления муниципальным имуществом и увеличение доходов бюджета города путем сокращения пробелов в регулировании вопросов установленной арендной платы за объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным депутатов, сейчас город не может сдать примерно 130 помещений, которые находятся в муниципальной собственности.