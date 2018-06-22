Ленинградская область, 22 июня, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Траурные церемонии проходят 22 июня в Ленинградской области в память о погибших во время Великой Отечественной войны, начавшейся в этот день 78 лет назад.

Kevin Gessner Траурные свечи

Ленинградская область — регион, на территории которого боевые действия в годы Великой Отечественной войны продолжались более трех лет. Значительная часть территории нынешней Ленобласти была оккупирована немецкими и финскими войсками. Оккупанты разоряли и грабили, сжигали деревни вместе с жителями, расстреливали и угоняли в рабство людей, живших вблизи Ленинграда. На оккупированной территории активно действовали партизанские отряды.

Утром 22 июня делегация Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко возложила цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Сюда пришли члены областного правительства и депутаты Законодательного собрания Ленобласти, сообщили в пресс-службе главы региона.

Траурные митинги, акции «Свеча памяти» и другие торжественно-траурные мероприятия начались в Ленинградской области еще в ночь на 22 июня, у мемориалов и воинских захоронений во всех муниципальных районах региона и городском округе Сосновый Бор.

Так, жители Всеволожского района собрались на территории музея «Дорога жизни» на Ладожском озере. На территории Ломоносовского района прошел традиционный молодежный автопробег «1418 свечей — за каждый день войны». В городе Волосово прошла памятная акция «Школьный вальс».

Жители Всеволожского района пришли на братское воинское Румболовское захоронение на Дороге жизни. В Выборге к Дню памяти и скорби приурочили митинг, посвящённый памятному походу на Транзундский рейд. В Гатчине торжественно-траурный митинг прошел на городском воинском мемориале. Памятные акции в Ленобласти продолжаются.