Москва, 22 июня, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Перед началом чемпионата мира по футболу — 2018 вооружённые силы Украины были готовы к наступлению на Донбасс, считает писатель Захар Прилепин. Об этом он заявил 2 июня в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко о том, что его страна «создала одну из лучших армий Европы».

Лопнувший шарик

«Надо учитывать минимальный рейтинг Порошенко, который не уважаем даже самими гражданами Украины, — сказал Прилепин. — Надо понимать, что к началу чемпионата мира по футболу ВСУ были готовы к наступлению. Подвезли колоссальное количество горючего, и военная элита была настроена на решение донбасской проблемы. Понадобилась всего одна фраза нашего президента, который сказал о рисках для государственности Украины. После этого сразу всё сдулось, и осталась только возможность делать громкие заявления о том, «какая у нас крутая армия», «мы круче всех в Европе». Но маленький Донбасс, где армия в три раза меньше, чем украинская, как стоял, так и стоит и сдвинуться не может никуда».

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко, комментируя принятый Верховной радой закон о национальной безопасности, заявил:

«Этот закон — важный шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции. Это наш стратегический курс, и в ближайшее время намерен закрепить его в Конституции. За четыре года практически с нуля мы создали одну из лучших армий Европы, которая крепко держит оборону на востоке Украины и всего континента».

Кроме того, Порошенко заверил, что этот закон создает новые возможности для военно-технического сотрудничества с союзниками, прежде всего с США.