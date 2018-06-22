* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Франкфурт-на-Майне, Германия, 22 июня, 2018, 14:52 — ИА Регнум. В немецком городе Франкфурт по решению суда отпущен из-под ареста 37-летний Малик Ф., обвиненный в пропаганде радикальных идей ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает телеканал N-TV 22 июня.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Зверя спускают с цепи

Ордер на арест, выданный год и четыре месяца назад, был отменен, пояснила представитель высшего земельного суда. Основанием для решения стал принцип соразмерности преступления и наказания.

После 16 месяцев заключения риск побега был уменьшен до такой степени, что для обеспечения дальнейшего расследования достаточно ежедневной отметки подсудимого в полиции и ограничения свободы передвижения.

Малик Ф. был студентом, а затем аспирантом Технического университета в Дармштадте.