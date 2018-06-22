Вильнюс, 22 июня, 2018, 14:41 — ИА Регнум.

Раздвоение личности

Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправку, представленной членом Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Збиневом Единским, которой предлагается с 2019 года рассекретить фамилии всех лиц, сотрудничавших с КГБ, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 июня. Критики поправок утверждают, что если они будут окончательно утверждены, то так государство нарушит своё обещание обещание хранить информацию о признавшихся агентах КГБ в течение 75 лет.

Консерватор Лауринас Кащюнас на заседании Сейма заявил, что у «Кремля все еще есть список лиц, сотрудничавших с КГБ, поэтому после обнародования Кремль может взяться за тех, кто не признался».

«На самом деле среди тех структур творятся такие грязные вещи. Здесь дело государства — государственная тайна. Вопрос, какого возраста эти люди и сколько их осталось», — ответил ему Единский. Он подчеркнул, что предлагает изменить закон потому, что такие люди могут стоять у власти.

Либерал Симонас Гентвилас спросил, доверится ли кто-то второй раз государству, если оно уже раз нарушило обещание.

«Я по поводу лояльности, можно ли сравнивать лояльность лиц, работавших со структурами, с теми, кого преследовали, ссылали, сажали в тюрьмы. Они служили тому государству, сейчас лояльны по отношению к этому, придут мусульмане, будут служить им, сделают обрезание», — сказал Единский.

Консерватор Кястутис Масюлис сказал, что «Кремль хочет знать намного больше, чем сейчас предлагается обнародовать».

«Кремль хочет знать, какие агенты ФСБ завербованы ДГБ — давайте обнародуем и их фамилии», — сказал он.

Лидер либералов Эугениюс Гентвилас напомнил, что ни один из членов этого срока полномочий втайне не сотрудничал с КГБ. Об этом заявила глава так называемого Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, который выполнил проверку.

Перед рассмотрением поправки в Сейме член фракции аграриев Агне Ширинскене сказала, что фракция на начальной стадии одобрит этот проект, потому что есть открытая дискуссия.

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«Но позже его нужно будет корректировать, потому что универсальное обнародование данных не было бы правильным в отношении всех людей из списка. Данные должны обнародоваться только в тех случаях, если бывший агент КГБ решает стать политиком, баллотироваться на выборах или вступает в должность президента, мэра, члена Сейма, правительства, Европарламента, члена совета самоуправления, судьи или прокурора», — говорится в сообщении Ширинскене. Она вместе с коллегой Арвидасом Некрошюсом зарегистрировали предусматривающее это предложение к поправке Единского.

Департамент юстиции, оценив проект, обратил внимание на то, что он идентичен тому, что представлялся в 2017 году и был отклонен на стадии представления. Только в тот раз предлагалось обнародовать данные с 1 января 2018 года. Департамент тогда отметил, что проекту не хватает обоснованности при детализации обстоятельств, в связи с которыми рассекречивание данных о лицах, зарегистрированных, признавшихся и поставленных на учет, не нарушало бы права и свободы гражданина и личную безопасность.