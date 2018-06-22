Минск, 22 июня, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет «точечно принимать решения» о передаче государственных сельхозпредприятий в частные руки с «железным условием» — чтобы владельцы приватизированных хозяйств «не обижали» своих работников. Об этом сообщает 22 июня «БелТА».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

"Мы не против, чтобы сюда пришел частный капитал. Но под железное условие. И мое железное условие — чтобы здесь не был обижен человек. Он должен приходить на работу, технологически обеспечивать процесс, получать достойную зарплату», — цитирует агентство слова белорусского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко фактически одобрил процесс приватизации белорусской государственной собственности, подчеркнув, что власти страны «не против приватизации».

Однако данные действия Минска, судя по жёстким условиям, которые выдвигает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), могут обернуться и попаданием Белоруссии в зависимость от европейского партнера.

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