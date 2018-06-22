Москва, 22 июня, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Сложности с обменом украинского режиссёра Олега Сенцова, который был приговорён к длительному сроку заключения за организацию терактов в Крыму, не связаны с тем, что он не признаёт себя гражданином России. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР «Вор должен сидеть в тюрьме!»

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Он пояснил, что некоторые препятствия создаёт статья УК РФ, по которой осудили Сенцова — «она очень тяжкая». При этом официальный представитель Кремля отметил, что тема обменов обсуждается как на уровне президентов двух стран, так и ведётся работа на уровне омбудсменов России и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский режиссёр Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии за организацию террористической ячейки на полуострове. По этому делу также был осужден и ряд других лиц, в том числе предполагаемый сообщник Сенцова Александр Кольченко.

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В телефонном разговоре 9 июня президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Пётр Порошенко договорились о посещении омбудсменами двух стран заключенных, содержащихся на территории РФ и Украины. В списках, которыми обменялись уполномоченные по правам человека, значатся 78 фамилий — по 34 с каждой стороны. Второй телефонный разговор, в котором главы двух государств обсудили эту тему, состоялся 21 июня по инициативе украинской стороны.