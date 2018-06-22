Ростов-на-Дону, 22 июня, 2018, 14:36 — ИА Регнум. В департаменте по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области сменился руководитель. Пост директора занял Сергей Бодряков, ранее занимавший должность заместителя министра природных ресурсов и экологии региона. Это следует из указа донского губернатора Василия Голубева, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Юные казаки

До сегодняшнего дня кабинет руководителя занимал Александр Палатный, который перешёл на должность первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Стоит отметить, что Сергей Бодряков знаком с донским казачеством не понаслышке. С января 2016 по июль 2017 года он руководил государственным казенным учреждением «Казаки Дона», до этого работал в качестве начальника управления по организации и координации деятельности казачьих дружин войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».