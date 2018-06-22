Делами донского казачества займётся новый руководитель
Ростов-на-Дону, 22 июня, 2018, 14:36 — ИА Регнум. В департаменте по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области сменился руководитель. Пост директора занял Сергей Бодряков, ранее занимавший должность заместителя министра природных ресурсов и экологии региона. Это следует из указа донского губернатора Василия Голубева, сообщает ИА REGNUM.
До сегодняшнего дня кабинет руководителя занимал Александр Палатный, который перешёл на должность первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Ростовской области.
Стоит отметить, что Сергей Бодряков знаком с донским казачеством не понаслышке. С января 2016 по июль 2017 года он руководил государственным казенным учреждением «Казаки Дона», до этого работал в качестве начальника управления по организации и координации деятельности казачьих дружин войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».