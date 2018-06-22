Санкт-Петербург, 22 июня, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Болельщики Бразилии и Коста-Рики стекаются к стадиону на Крестовском острове Санкт-Петербурга, где сегодня в 15:00 (мск) начнется встреча двух команд в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу.

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильские болельщики в Петербурге перед матчем

По пути фанатам объявляют об удобных способах добраться до стадиона — на португальском и испанском языках, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Улыбка из Бразилии

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильский болельщик

Мужчины закутались в национальные флаги, женщины принарядились — одели перьевые индейские повязки, расписали лица, даже замечен маникюр, повторяющий цвета Коста-Рики.

Дарья Драй ИА REGNUM Улыбка из Бразилии

Периодически окрестности стадиона взрываются гудением и криками «Brazil!». «Вся страна приехала», — удивляется местная петербургская пенсионерка, вышедшая прогуляться в парк. «Нет, думаю, не вся», — отвечает ей ее подруга.

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильянка в Петербурге перед матчем

Кроме бразильцев и костариканцев, на игру сборных из своей части света пришли посмотреть множество мексиканцев в национальных пончо.

Дарья Драй ИА REGNUM Дружба стран

Кто-то уже в суматохе успел потерять Fan ID, без которого невозможно попасть на стадион. Об этом объявили по громкой связи, незадачливого российского зрителя направили к машине ОМОН.

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильские болельщики в Петербурге перед матчем

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, в прошлый раз после матча Россия — Египет от родителей отбился и потерялся египетский ребенок, и его тоже держали в полицейской машине, пока разыскивали близких.

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильский болельщик в Петербурге перед матчем

Дарья Драй ИА REGNUM Семейный футбол

Над Петербургом распогодилось, так что футболистам из Южной и Центральной Америк не придется играть по дождем, как египтянам 19 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильский болельщик в Петербурге перед матчем