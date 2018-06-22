Москва, 22 июня, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Сегодня вечером в Москве ожидается осложнение движения по направлению в область в связи с большим количеством желающих попасть за город, сообщает 22 июня столичный Центр организации дорожного движения.

ИА REGNUM И не туды, и не сюды

По данным ведомства, массовые затруднения движения ожидаются с 16:00 до 20:00 на Щелковском, Алтуфьевском и Ленинградском шоссе, на Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов. Также движение будет затруднено в вечерний час пик на Ленинском проспекте, Ярославском шоссе, съездах с Третьего транспортного, Садового кольца и МКАД.

Столичных водителей просят выезжать из города или до 16:00, или после 22:00, либо 23 июня до 08:30 утра или после 12:00 дня.

Как сообщало ИА REGNUM, выходные в Москве обещают быть жаркими. Повышение температуры воздуха до 30 градусов прогнозируется уже в пятницу, 22 июня. А самым знойным станет субботний день. По данным Гидрометцентра, столбики термометров поднимутся до отметки 32 градуса.