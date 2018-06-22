Тамбов, 22 июня, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Все населённые пункты Тамбовской области присоединились к всероссийской патриотической акции «Свеча памяти. Жители региона почтили память павших в Великой Отечественной войне, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Tambov.gov.ru «Свеча памяти» в Тамбовской области

В Тамбове акция началась в четыре часа утра на Соборной площади. У стелы Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы тамбовчане зажгли свечи в память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Наиболее активно акцию поддержали представители молодежных и патриотических организаций. К участникам обратились представители общественности и ветераны Великой Отечественной войны, поблагодарив за сохранение памяти о трагических событиях в истории нашей страны.

«Всего в акции участвовали 1300 человек, и она стала самой массовой за все время проведения», — говорят региональные власти.

В Мичуринске акция прошла на Площади Славы. Здесь также был установлен рекорд по численности участников. Тысяча жителей наукограда зажгли свечи в честь защитников Отечества и почтили минутой молчания погибших в борьбе с фашизмом.

Всего на территории области общее число участников акции составило 20 тысяч человек. Организаторы отмечают, что «такая массовая поддержка акции «Свеча памяти» закономерна», в регионе «бережно хранят память о подвигах предков». На тамбовской земле установлено более 200 мемориалов, обелисков и памятников в знак благодарности за победу над нацизмом.

«Мы низко кланяемся ветеранам, восхищаемся их стойкостью и мужеством, заботимся о ныне здравствующих. Спасибо всем, кто вырвал эту Победу! Никто не будет забыт и ничто не будет забыто! Наша задача воспитать детей и внуков так, чтобы они укрепляли мир, делали страну сильнее и богаче. Своим трудом, знаниями и энергией мы будем каждодневно крепить силу России и продолжать эстафету патриотизма! Акция «Свеча памяти» объединяет миллионы людей по всей стране, стирая национальные, языковые, социальные и возрастные различия», — обратился накануне к жителям Тамобвской области губернатор Александр Никитин.

Напомним, 22 июня объявлено Днём памяти и скорби указом президента в 1996 году. В этот день проходят памятные мероприятия, церемонии возложения цветов, акция «Свеча памяти».