Москва, 22 июня, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Россию многое расставляет по своим местам и объясняет, что такое футбольная геополитика и дипломатия, считает международный обозреватель издательского дома «КоммерсантЪ» Сергей Строкань. Об этом он заявил 22 июня в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Цитата из х/ф «Земляничные поляны». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Посредник в конфликте

«Действительно, это высший статус визита, и если мы сравним встречу Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре, то это было вообще непонятно что, — сказал Строкань. — Здесь (в России — прим. ИА REGNUM ) совершенно другое. Помимо Мун Чжэ Ина, сейчас в Москве находятся все капитаны южнокорейского бизнеса. Достигаются очень серьёзные договорённости. Например, о защите инвестиций. Очень важно, что это не просто государственный визит и не просто первый визит со времён ельцинской эпохи. Мун Чжэ Ин заявил, что без России урегулирование на Корейском полуострове невозможно. Заметьте, это сказал не китайский лидер, а союзник США».

Напомним, что 22 июня президент России Владимир Путин встретится с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. В ходе встречи планируется обсудить сотрудничество России и Кореи в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

До этого, выступая на пленарном заседании Госдумы РФ, президент Республики Корея заявил, что Москва и Сеул должны сосредоточить силы на развитии крупных совместных инфраструктурных и промышленных проектов, среди которых газовая промышленность, железные дороги, электроэнергетика, судостроение, сельское хозяйство, рыболовство, порты, и взаимодействовать в создании рабочих мест и освоении Северного морского пути.

Также Мун Чжэ Ин обратил внимание на то, что товарооборот между двумя странами за 2017 год увеличился на 40% и составил 19 млрд долларов.