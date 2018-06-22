Ташкент, 22 июня, 2018, 14:04 — ИА Регнум. С 2018/2019 учебного года обучение по направлениям бакалавриата в Университете мировой экономики и дипломатии (УМЭД) Узбекистана составит четыре года, сообщает 22 июня издание «Народно слово» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

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Согласно документу, Институт управления и Дипломатические курсы университета упраздняются и объединяются в Высшую школу дипломатии при УМЭД, которая будет готовить магистров по программе бизнес-администрирования.

Как сообщало ИА REGNUM, власти республики активно принимают меры, направленные на повышение качества образования в вузах республики. В начале июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в рамках которого с 2019/2020 учебного года преподавателей вузов будут увольнять за низкую успеваемость студентов.