Воронеж, 22 июня, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Второй участок скандально известного яблоневого сада в Воронеж будет возвращен в федеральную собственность. Об этом ИА REGNUM сообщил 22 июня старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Давид Бурлюк. Яблоневый сад (фрагмент). 1-я половина XX века

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Речь идет об участке площадью более 52 га по улице Шишкова — на границе Коминтерновского и Центрального районов. Земля находилась в федеральной собственности, в пользовании Воронежского сельскохозяйственного института имени Глинки (сейчас — аграрный университет имени Петра I): здесь располагается опытный яблоневый сад, правда, в последние два десятилетия пришедший в упадок. Между тем, этим участком активно интересовались строители. В конце 2015 года стало известно, что яблоневый сад хотят вырубить и возвести жилой микрорайон — застройщиком должна была выступить компания «Выбор» (контролируется депутатом областной думы). Однако при проверке выяснилось, что участок перешел в частные руки мошенническим способом. Было возбуждено уголовное дело. Как пояснили в прокуратуре, общая сумма ущерба, причиненного государству от незаконной сделки, оценивает в сумму около 800 млн рублей.

В 2017 году прокуратура подготовила и направила иски в Воронежский арбитражный суд к владельцам участков, ООО «Спартан» и ООО «Атлант», с требованием признать недействительным договор о купле-продаже участка в 24 га, расположенного по Московскому проспекту, 142 «в». В итоге суд признал сделку недействительной и постановил вернуть участок в собственность государства. Однако другой участок, в 27 га, решением суда ранее был оставлен ООО «Выбор», который признали добросовестным приобретателем.

Это решение прокуратура обжаловала. Как сообщил ИА REGNUM представитель прокуратуры, сегодня, 22 июня, постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции в части отказа прокурору в удовлетворении требований об изъятии земель у ООО «Выбор» отменено.

Решение суда уже вступило в законную силу: таким образом, земли яблоневого сада вернутся в федеральную собственность.