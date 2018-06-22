Грозный, 22 июня, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Ситуация с ценами на бензин в России постепенно стабилизируется. В большинстве регионов РФ в период с 9 по 19 июня, по данным мониторинга экспертов Общероссийского народного фронта, отмечено снижение цен на бензин. Однако в отдельных субъектах все еще отмечается рост цен.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Наибольших показателей он достиг в Чечне, в которой еще в мае отмечалась относительная стабильность с ценами на автомобильное топливо по сравнению с другими субъектами Северного Кавказа. Так, согласно данным мониторинга ОНФ, в республике за 10 дней июня бензин марки АИ-92 вырос в цене на 1,6 рубля, а АИ-95 стал дороже на 1,5 рубля.

В среднем по стране бензин АИ-92 стал дешевле на 17 копеек, а АИ-94 подорожал на четыре копейки. Как отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы РФ Александр Васильев правительство использует данные мониторинга ОНФ по ситуации с ценами на бензин при подготовке докладов президенту.

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Как сообщало ИА REGNUM, на последней неделе мая цены на автомобильное топливо в субъектах Северо-Кавказского федерального округа поднялись больше, чем в остальных субъектах России. Так, в Дагестане бензин марки АИ-95 стал дороже на четыре рубля, а АИ-92 — на 4,5 рубля за литр. Немного меньшие показатели отмечались в других регионах СКФО. В среднем цена топлива составляла 41,58 — 44,34 руб./литр.

И только в Чечне, по данным центрального диспетчерского управления ТЭК, цены не росли, оставаясь на отметке 38,25 рубля за литр.

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