Новосибирск, 22 июня, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Новосибирским болельщикам пришлось искать транспорт, для того, чтобы добраться домой после трансляции матча Россия — Египет, который начался в час ночи 20 июня (время местное).

Анна Алябьева ИА REGNUM Фан-зона на Михайловской набережной Новосибирска

Напомним, что на Михайловской набережной Новосибирска специально к чемпионату мира по футболу была создана фан-зона. На трансляцию матча Россия — Египет здесь собралось около двух тысяч человек.

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При это, новосибирским болельщикам пришлось заранее продумать и спланировать, как добираться домой после окончания трансляции — дополнительные рейсы общественного транспорта были организованы только до начала матча.

«Подвижной состав привёз пассажиров на остановочный пункт «Станция метро «Речной вокзал» 20 июня в 00.30 — сообщалось мэрией Новосибирска.

«Организовать более поздние рейсы не представляется возможным в связи с необходимостью проведения на подвижном составе регламентных работ (техосмотр, техобслуживания) для выхода на утренние рейсы», — заявили ИА REGNUM в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска на запрос о том, почему не были предусмотрены дополнительные рейсы общественного транспорта от Михайловской набережной после окончания матча в ночь с 19 на 20 июня.

По новосибирскому времени матч завершился около трёх ночи.

При этом, как сообщало ИА REGNUM, в день матча чемпионата мира по футболу между сборными командами России и Египта 19 июня в Санкт-Петербурге работа десяти автобусных городских маршрутов была продлена до 3 часов утра 20 июня. До трёх ночи болельщиков развозили и в Екатеринбурге.