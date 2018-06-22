Тбилиси, 22 июня, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Корабль, в котором плывет Грузия, дал течь, и сейчас правительство Грузии пытается заполнить какие-то щели, чтобы не потопить его. Так образно обрисовал ситуацию в правящей команде Грузии бывший соратник «Грузинской мечты», ныне — лидер «Движения строительства» Давид Усупашвили.

Нико Пиросмани

По его мнению, то, что нынешней власти не удалось сделать за предыдущие 6 лет правления, она вряд ли сможет осуществить в течение оставшихся (до очередных парламентских выборов) 2 лет. Тем более в ситуации, когда, в отличие от 2012 года, энтузиазма, дерзаний и заряда сегодня в правящей команде и в стране гораздо меньше. Несмотря на такие оценки, Давид Усупашвили все же желает новому правительству Мамуки Бахтадзе успехов, так как, по его определению, стране нужен «хозяин».

"Хочу пожелать этому необычно созданному временно-постоянному или постоянно-временному правительству успехов, так как стране нужен хозяин. Неправильным шагом было то, что уже бывший премьер-министр и его заместители практически покинули посты и оставили страну на целых четыре дня без правительства. Конституция в такой ситуации гласит, что до утверждения нового правительства уходящие премьер и министры продолжают выполнение своих функций. Но и это было одним из проявлений кризиса, продемонстрировашим, как высшие должностные лица из-за эмоционально-личностной напряженности и несовместимости не могут стоять на службе государства», — отметил Давид Усупашвили, который в бытность председателем парламента поддерживал проводившуюся правящей коалицией (в тот период еще коалицией, в которую входила возглавлявшаяся Усупашвили Республиканская партия) «Грузинская мечта» политику.

К критике правительства Грузии в статусе лидера «Движения строительства» Давид Усупашвили перешел после выхода республиканцев из коалиции (отметим, что вовсе не по инициативе самой партии) и последовавшей за ним неудачи Республиканской партии на парламентских выборах 2016 года.

Сегодня оппонирующий «Грузинской мечте» Усупашвили предлагает правящей парти простой выход — передать власть другой политической силе или сформированному с ее же участием коалиционному правительству.

«Выход прост, так как мы должны учитывать общечеловеческий опыт. А этот опыт диктует, что ни одна партия-монополист долгое время сохранить власть не может, она постепенно ослабевает. Сегодня задачей государственного значения является мирное доведение страны до выборов 2020 года. «Грузинская мечта» должна осознать, что на каком-то этапе она сделала все, что могла, а сейчас должна передать власть кому-то другому или, возможно, созданному с ее же участием коалиционному правительству», — заявил Давид Усупашвили.

По его мнению, только такой путь поведет страну вперед.

Напомним, что на внеочередном пленарном заседании 20 июня парламент Грузии утвердил нового премьера Мамуку Бахтадзе и состав правительства, который просуществует в течение 3 недель. Правящая команда уже начала консультации по вопросу внесения изменений в закон о структуре и порядке деятельности правительства, который предусматривает поправки в целый ряд законов и законодательных актов. На основании этих изменений в правительстве будет произведена реорганизация, после чего парламент вновь утвердит очередной, уже постоянный состав реорганизованного правительства.