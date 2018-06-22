Омск, 22 июня, 2018, 13:53 — ИА Регнум. В Омской области из-за кишечной инфекции временно приостановлена деятельность детского лагеря «Солнечная поляна». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 22 июня, в областном правительстве.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Карантин

Дело в том, что 16 июня у одного из детей в лагере диагностировали признаки отравления. Родители забрали ребёнка домой и обратились в больницу. Медики оценили состояние мальчика как удовлетворительное. 18 июня в лагере взяли пробы специалисты Роспотребнадзора. Проверяющие выявили ряд нарушений и зарегистрировали три случая заболевания острой кишечной инфекцией. По словам руководителя областного Роспотребнадзора Сергея Криги, диагноз подтвердился в двух случаях. Также выяснилось, что ещё шестеро воспитанников лагеря являются носителями норовируса. Работу лагеря приостановили. Сегодня, 22 июня, 300 детей доставят домой.

В связи с инцидентом в «Солнечной поляне» врио губернатора Омской области Александр Бурков поручил в течение недели проверить все детские оздоровительные лагеря, а также контролировать состояние всех детей, привезённых из лагеря.

«В отношении должностных лиц, виновных в произошедшем, по решению главы региона будет проведена служебная проверка из-за допущения сложившейся ситуации», — говорится в сообщении облправительства.

Бурков заявил, что «необходимо исключить повторение подобной ситуации в других лагерях»:

«Нарушения санитарного законодательства, которые выявил Роспотребнадзор, кричаще недопустимы! Как такие нарушения могли быть допущены? Первые сигналы взять ситуацию на контроль давались ещё в конце прошлой недели. Но ведь даже не были выявлены контактные лица, которые переносили кишечную инфекцию. Я уже не говорю о состоянии пищеблока и молочных продуктов».

Уточняется, что родителям вернут часть денег за путёвку.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в начале лета 2018 года массовое заболевание детей произошло в двух крупных лагерях Севастополя. 6 июня кишечная инфекция вспыхнула в лагере «Чайка», а спустя несколько дней в инфекционную больницу попали отдыхающие лагеря «Ласпи».

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Также в июне была приостановлена работа пришкольных лагерей в двух школах в Ульяновской области. В результате обследования у семи детей выявили признаки ротовирусной инфекции.

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